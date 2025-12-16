Відео
Головна Новини дня У ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році

У ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 21:23
Чи закінчиться війна в 2026 році - прогноз Юсова
Представник розвідки Андрій Юсов. Фото: АрміяІнформ

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що не прогнозує завершення повномасштабної війни у 2026 році. За його словами, нині всі зусилля держави зосереджені не на датах, а на досягненні справедливого й стійкого миру.

Про це Юсов розповів у коментарі журналістам у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Чи закінчиться війна в 2026 році

Юсов підкреслив, що Сили безпеки й оборони України, дипломатичний корпус та політичне керівництво працюють, аби наблизити завершення війни на умовах, які відповідатимуть національним інтересам країни.

Окремо речник ГУР МО звернув увагу на питання єдності, назвавши його ключовим викликом у нинішніх умовах. Йдеться як про внутрішню згуртованість суспільства, так і про спільність зовнішньополітичних орієнтирів та узгоджену оцінку дій противника.

За словами Юсова, саме збереження єдності є фундаментом стійкості, виживання та майбутнього успіху України у протистоянні з агресором.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що одним з головних пунктів гарантій безпеки є контроль під час припинення вогню.

Також український лідер підсумував останні подробиці процесу роботи над гарантіями для України.

війна розвідка перемир'я війна в Україні ГУР
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
