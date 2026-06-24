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В Госдепе США заявили, что Путин не хочет мира

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 23:48
Путин не хочет садиться за стол переговоров, заявили в Госдепе США
Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Представитель Госдепа США Джереми Левин заявил, что война России против Украины должна закончиться для Киева именно миром. Однако на данный момент диктатор РФ Владимир Путин не готов сесть за стол переговоров.

Об этом Левин сказал во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Что сказал представитель Госдепа о достижении мира в Украине

Чиновник отметил, что США взяли на себя роль посредника между Украиной и Россией, поскольку больше никто не способен эффективно выполнять эту функцию.

По словам Левина, лучшим результатом для Украины может стать длительный и справедливый мир, и что самое главное — именно мир. Однако мирный процесс требует шагов с обеих сторон, чего не делает Россия.

"Путин до сих пор не проявляет желания сесть за стол переговоров. Вы упомянули о некоторых недавних предложениях (Президента Украины Владимира — Ред.) Зеленского, которые мы приветствуем, но Путин их отклонил", — сказал представитель Госдепа.

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Он добавил, что президент США Дональд Трамп поставил себя в сложное положение, поскольку ему небезразлично, чтобы для Украины и в целом для Европы был достигнут мир.

В то же время Левин заявляет, что США продолжат поддерживать Украину, чтобы она подошла к переговорам с максимально сильной позиции.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях диктатор РФ Владимир Путин заявил, что пока не видит никаких предпосылок для личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом же выступлении он в очередной раз обвинил украинскую сторону в нападениях на Россию.

В свою очередь Зеленский на днях заявил, что Путин боится возвращения своей армии домой, и это одна из причин, по которой тот не хочет прекращения войны.

владимир путин война в Украине Госдеп США
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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