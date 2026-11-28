Полиция в Польше. Фото: Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Россия наращивает интенсивность диверсионной деятельности на территории Европы и переходит к более опасным методам, что создает реальный риск масштабного теракта с многочисленными человеческими жертвами. За последние 12 месяцев до сентября 2026 года общее количество случаев выросло на 16%, а число поджогов и взрывов увеличилось вдвое.

Об этом сообщает Международный институт стратегических исследований (IISS), передает Новини.LIVE.

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Российские диверсии в Европе

В течение последних четырех лет российские спецслужбы и связанные с ними посредники осуществляли атаки на стратегически важные объекты европейской инфраструктуры, от которых зависит обеспечение военных нужд Украины.

В рамках масштабной кампании Кремль прибегал к диверсиям, разведывательной деятельности и запугиванию. Кроме того, Россия пыталась воспользоваться существующими противоречиями внутри европейских обществ.

Гибридная кампания России против Европы не достигла стратегических целей — военная помощь Украине продолжается, а европейские страны наращивают оборонные расходы и усиливают меры безопасности.

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Меры европейских правительств помогли более эффективно противодействовать российским операциям и смягчать их последствия, однако пока не обеспечили устойчивого сдерживания диверсий. Главным вызовом для Европы остается формирование общей стратегии противодействия российским угрозам вместо отдельных реакций на инциденты.

"Вполне вероятно, что Германия и Польша будут оставаться наиболее уязвимыми для атак. Их транспортные, логистические и промышленные сети имеют ключевое значение для поставок в Украину. Нападения на критическую инфраструктуру (в частности, военно-промышленную и транспортную) составили более половины зарегистрированных инцидентов в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года", — отмечают аналитики.

Российские агенты стали лучше подготовленными, хотя большинство диверсий по-прежнему совершают неопытные исполнители. Часть из них уже применяет более сложные методы, в частности самодельные взрывные устройства с таймерами и дистанционным управлением.

Аналитики также предупреждают о возможных диверсиях с большим количеством жертв. Такой инцидент может усилить давление на европейские страны с требованием ответить на действия России и усугубить разногласия между союзниками относительно дальнейшей реакции.

Как писали Новини.LIVE, в конце октября Польша усилила меры безопасности у границы с Калининградской областью РФ. По данным СМИ, российская разведка якобы готовила теракт с многочисленными жертвами, чтобы обвинить Украину и добиться прекращения западной помощи.

Кроме того, российские спецслужбы активизировали вербовку агентов в Европе через популярные мессенджеры. Противник предлагает вознаграждение в криптовалюте. В течение этого года было зафиксировано около 20 млн сообщений с предложениями быстрого заработка.