Поліція в Польщі. Фото: Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Росія нарощує інтенсивність диверсійної діяльності на території Європи та переходить до небезпечніших методів, що створює реальний ризик масштабного теракту з численними людськими жертвами. За останні 12 місяців до вересня 2026 року загальна кількість зросла на 16%, а випадків підпалів і вибухів побільшало вдвічі.

Про це повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), передає Новини.LIVE.

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Російські диверсії в Європі

Протягом останніх чотирьох років російські спецслужби та пов’язані з ними посередники здійснювали атаки на стратегічно важливі об’єкти європейської інфраструктури, від яких залежить забезпечення військових потреб України.

У межах масштабної кампанії Кремль вдавався до диверсій, розвідувальної діяльності та залякування. Крім того, Росія намагалася скористатися наявними суперечностями всередині європейських суспільств.

Гібридна кампанія Росії проти Європи не досягла стратегічних цілей — військова допомога Україні продовжується, а європейські країни нарощують оборонні витрати та посилюють безпеку.

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Заходи європейських урядів допомогли ефективніше протидіяти російським операціям і зменшувати їхні наслідки, однак поки не забезпечили стійкого стримування диверсій. Головним викликом для Європи залишається формування спільної стратегії протидії російським загрозам замість окремих реакцій на інциденти.

"Цілком ймовірно, що Німеччина та Польща залишатимуться найбільш мішенями для атак. Їхні транспортні, логістичні та промислові мережі є ключовими для постачання Україні. Напади на критичну інфраструктуру (зокрема військово-промислову та транспортну) становили понад половину зареєстрованих інцидентів у період з жовтня 2025 року по вересень 2026 року", — зазначають аналітики.

Російські агенти стали краще підготовленими, хоча більшість диверсій і надалі виконують недосвідчені виконавці. Частина з них уже застосовує складніші методи, зокрема саморобні вибухові пристрої з таймерами та дистанційним керуванням.

Аналітики також застерігають від можливих диверсій із великою кількістю жертв. Такий інцидент може посилити тиск на європейські країни з вимогою відповісти на дії Росії та поглибити розбіжності між союзниками щодо подальшої реакції.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці жовтня Польща посилила заходи безпеки біля кордону з Калінінградською областю РФ. За даними ЗМІ, російська розвідка нібито готувала теракт із численними жертвами, щоб звинуватити Україну та домогтися припинення західної допомоги.

Крім того, російські спецслужби активізували вербування агентів у Європі через популярні месенджери. Противник пропонує винагороду в криптовалюті. Упродовж цього року зафіксували близько 20 млн повідомлень із пропозиціями швидкого заробітку.