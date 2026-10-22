Процесс эвакуации людей с прифронтовой территории. Фото: Reuters

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и регулярными российскими нападениями на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации

Вадим Филашкин сообщил, что россияне продолжают ежедневно атаковать Краматорск и Славянск. Они наносят удары по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам скопления людей.

"Оставаться там с детьми — неоправданный риск. Обращаюсь к родителям: не подвергайте детей опасности и не ждите, пока российский удар обрушится рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас", — эмоционально написал он.

В связи с этим местные власти приняли решение расширить территорию, на которой будет проводиться обязательная эвакуация принудительным образом в двух общинах: Краматорской и Славянской. Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что к проведению эвакуации привлечены специализированные группы Нацполиции и ГСЧС.

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"К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и ГСЧС, а по прибытии в транзитный пункт семьям помогут с дальнейшим переездом в более безопасные регионы Украины", — написал он.

Филашкин добавил, что жизнь детей является безусловным приоритетом.

Сообщение Филашкина. Скриншот: Telegram

Мы писали, что РФ в очередной раз жестоко атаковала Краматорск в Донецкой области. В результате мощного удара повреждены три многоквартирных дома, к сожалению, есть трое погибших.

Новини.LIVE сообщали, что россияне за сутки нанесли целых 1805 ударов по Донецкой области. Под обстрелом оказались восемь населенных пунктов. Там зафиксированы повреждения жилых домов, церкви и гражданской инфраструктуры.