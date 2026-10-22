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Головна Новини дня На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

Ua ru
22 жовтня 2026 18:20
На Донеччині розширили зону примусової евакуації: що необхідно знати Reuters
Процес евакуації людей з прифронтової території. Фото: Reuters

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та регулярний російський терор на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.

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На Донеччині розширили зону примусової евакуації 

Вадим Філашкін повідомив, що росіяни продовжують щодня атакувати Краматорськ і Слов’янськ. Вони завдають ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей.

"Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик. Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", — емоційно написав він.

Через це місцева влада ухвалила рішення розширити територію, на якій проводитимуть обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб у двох громадах: Краматорської та Слов’янської. Очільник Донецької ОВА наголосив, що до проведення евакуації залучені спеціалізовані групи Нацполіції та ДСНС.

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"До евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України", — написав він. 

Філашкін додав, що життя дітей є безумовним пріоритетом.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми - фото 1
Допис Філашкіна. Скриншот: Telegram

Ми писали, що РФ вкотре жорстоко атакувала Краматорськ Донецької області. Від потужного удару пошкоджено три багатоквартирні будинки, на жаль, є троє загиблих.

Новини.LIVE інформували, що росіяни протягом однієї доби завдали аж 1805 ударів по Донеччині. Під вогнем опинилися вісім населених пунктів. Там зафіксовано пошкодження житлових будинків, церкви та цивільних інфраструктури.

евакуація Україна Донецька область Слов'янськ Краматорськ війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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