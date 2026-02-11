Российский FPV-дрон атаковал съемочную группу латвийского LSM в Донецкой области

Запуск дрона. Фото: росСМИ

В Донецкой области российский FPV-дрон атаковал съемочную группу латвийского общественного вещателя LSM. Журналисты направлялись к позициям одного из украинских подразделений.

Об этом сообщает LSM, передает Новини.LIVE.

Атака России на латвийских журналистов

Журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис находились в автомобиле вместе с военнослужащим Александром, который защищает Украину в рядах десантной бригады ВСУ. Они направлялись на съемки материала о латвийском добровольце с позывным "НАТО".

Вблизи отрезка дороги, где транспорт обычно замедляет движение, рядом с автомобилем сдетонировал российский FPV-дрон. Обломки повредили заднюю часть и выбили стекло, но люди не пострадали. Водитель вовремя заметил опасность и ускорился.

Реакция латвийского общественного вещателя

Общественный вещатель отмечает, что журналисты понимают риски работы на фронте, но присутствие позволяет документировать реальность войны, а также противодействовать дезинформации.

"Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, ведь независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом лживым и манипулятивным сообщениям", — прокомментировала главный редактор LSM Анита Брауна.

Напомним, журналисты "Интер" оказалась под российским обстрелом 8 февраля в Донецкой области. Пострадал корреспондент канала Игорь Левенок.

Ранее на фронте погибла оператор дронов, художница и журналистка Лана "Сати" Черногорская.