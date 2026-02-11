Російський FPV-дрон атакував знімальну групу латвійського LSM на Донеччині

Запуск дрона. Фото: росЗМІ

У Донецькій області російський FPV-дрон атакував знімальну групу латвійського суспільного мовника LSM. Журналісти прямували до позицій одного з українських підрозділів.

Про це повідомляє LSM, передає Новини.LIVE.

Атака Росії на латвійських журналістів

Журналістка Одіта Кренберга та оператор Айгарс Ковалевскіс перебували в автомобілі разом із військовослужбовцем Олександром, який захищає Україну у лавах десантної бригади ЗСУ. Вони прямували на зйомки матеріалу про латвійського добровольця з позивним "НАТО".

Поблизу відрізка дороги, де транспорт зазвичай сповільнює рух, поряд із автомобілем здетонував російський FPV-дрон. Уламки пошкодили задню частину та вибили скло, але люди не постраждали. Водій вчасно помітив небезпеку та прискорився.

Реакція латвійського суспільного мовника

Суспільний мовник зазначає, що журналісти розуміють ризики роботи на фронті, але присутність дозволяє документувати реальність війни, а також протидіяти дезінформації.

"Ми високо цінуємо роботу й сміливість наших журналістів, адже незалежна журналістика в цій ситуації слугує важливою противагою брехливим і маніпулятивним повідомленням", — прокоментувала головна редакторка LSM Аніта Брауна.

Нагадаємо, журналісти "Інтер" опинилася під російським обстрілом 8 лютого у Донецькій області. Постраждав кореспондент каналу Ігор Левенок.

Раніше на фронті загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана "Саті" Чорногорська.