Сотрудники ГСЧС. Фото: t.me/dsns_telegram

В результате ударов РФ по Днепропетровской области во вторник, 24 ноября, пострадали шесть человек. За сутки российская армия нанесла по региону 30 ударов с помощью дронов и артиллерии, в результате чего были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, ГСЧС и ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 24 ноября

Александр Ганжа и ГСЧС сообщили, что в результате обстрелов со стороны РФ 24 ноября были повреждены три многоэтажных жилых дома, автомобили и объекты транспортной инфраструктуры.

Под российскими ударами оказались города Никополь и Марганец, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Там повреждены многоквартирные дома и легковые автомобили. Также были атакованы Богдановская и Вербковская громады Павлоградского района, там в результате обстрелов разрушено хозяйственное сооружение.

Богдановская и Вербковская громады Павлоградского района понесли разрушения хозяйственного сооружения в результате обстрела со стороны армии РФ.

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Сообщение Днепропетровской ОВА. Скриншот: Telegram

Сообщение ГСЧС. Скриншот: Telegram

Разрушения в многоквартирном доме в результате атак РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Женщина с домашними животными. Фото: t.me/dsns_telegram

Какова ситуация с электричеством в Днепропетровской области

Из-за повреждения магистральных электросетей в регионе введены экстренные отключения электроэнергии.

"По распоряжению "Укрэнерго" в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах действуют экстренные отключения. Графики не работают. Из-за повреждения магистральных сетей ситуация в области остается сложной. Энергетики уже восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Продолжаем ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет и в дома жителей», — отметили в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК. Скриншот: Telegram

Отдельно специалисты отметили, что ремонтные работы затрудняют длительные воздушные тревоги.

Мы писали, что глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что 23 ноября российские войска 40 раз нанесли удары по региону. В результате обстрелов со стороны России погибли два человека.

Новини.LIVE сообщали, что в течение нескольких дней российские войска наносили удары по важным энергетическим объектам Днепропетровской области. В результате по состоянию на 23 ноября без электроснабжения оставалось около 353 тысяч домов в области.