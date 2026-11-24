Працівники ДСНС. Фото: t.me/dsns_telegram

Унаслідок ударів РФ на Дніпропетровську область у вівторок, 24 листопада, постраждали шестеро людей. Протягом доби російська армія атакувала регіон 30 разів дронами та артилерією, унаслідок цього застосовані екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ДСНС та ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 24 листопада

Олександр Ганжа та ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів РФ 24 листопада пошкоджено три багатоповерхові житлові будинки, автівки та об'єкти транспортної інфраструктури.

Під російськими ударами опинились міста Нікополь і Марганець, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Там пошкоджено багатоквартирні будинки та легкове авто. Також було атаковано Богданівську та Вербківську громади Павлоградського району, там унаслідок обстрілів зруйновано господарську споруду.

Богданівська та Вербківська громади Павлоградського району зазнали руйнувань господарської споруди через обстріл армії РФ.

Читайте також:

Допис Дніпропетровської ОВА. Скриншот: Telegram

Допис ДСНС. Скриншот: Telegram

Руйнування в багатоквартирному будинку через атаки РФ. Фото: t.me/dsns_telegram

Жінка з домашніми улюбленцями. Фото: t.me/dsns_telegram

Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині

Через пошкодження магістральних електромереж у регіоні запровадили екстрені відключення електроенергії.

"За командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах діють екстрені відключення. Графіки не працюють. Через пошкодження магістральних мереж ситуація в області залишається важкою. Енергетики вже повернули світло об’єктам критичної інфраструктури. Продовжуємо ремонти, щоб якнайшвидше повернути світло і в домівки мешканців", — зазначили в ДТЕК.

Допис ДТЕК. Скриншот: Telegram

Окремо фахівці зазначили, що ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги.

Ми писали, що голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що 23 листопада російські війська 40 разів ударили по регіону. Через обстріл Росії загинуло двоє людей.

Новини.LIVE інформували, що протягом декількох днів російські війська завдавали ударів по важливим енергетичним об'єктам Дніпропетровщини. Унаслідок цього станом на 23 листопада без електропостачання залишалось близько 353 тисяч домівок в області.