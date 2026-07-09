В Днепре обрушилась часть многоэтажного дома, поврежденного дроном РФ

Частичное обрушение подъезда в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Днепре на проспекте Героев обрушилась часть подъезда высотного здания, которое получило значительные повреждения после удара дрона РФ в ноябре 2025 года. В настоящее время проводятся обследования, и ожидается демонтаж.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук, а также говорится на сайте городского совета.

Что известно об обрушении части здания в Днепре

Известно, что произошло обрушение конструкций первого подъезда. Однако, к счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. В горсовете сообщили, что жильцов аварийных подъездов отселили сразу после технического обследования дома, поэтому на момент обрушения людей внутри не было.

Там добавили, что обрушились именно те конструкции, которые ранее были признаны аварийными и подлежащими демонтажу. Предположительно, причиной стали атмосферные воздействия на уже поврежденные элементы здания.

Обрушение подъезда в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Очевидец Иван Степанович, проживающий в соседнем доме, рассказал журналистке Новини.LIVE Алене Шевчук, что звук обрушения был настолько сильным, что сначала люди подумали о новом ракетном ударе.

"Когда обрушилось здание внутри, звук был такой, будто пролетели две баллистические ракеты. Произошло одно обрушение, а через несколько секунд — ещё одно", — вспоминает мужчина.

Он также обратился к родителям детей, живущих в этом доме, с просьбой не позволять детям заходить в обрушившийся подъезд. По его словам, несмотря на ограждение, туда все еще можно попасть с отдельных сторон, и дети нередко проникают внутрь через окна и поднимаются на верхние этажи.

"Это очень опасно и может закончиться трагедией. Прошу родителей запрещать детям гулять в таких зданиях", — подчеркнул Иван Степанович.

В настоящее время на месте работают профильные службы, инженеры и эксперты, которые проводят дополнительное обследование дома. После этого будет определен дальнейший порядок демонтажа аварийной части и повторно оценено состояние остальных конструкций.

В городском совете также сообщили, что демонтаж аварийного подъезда планируется провести при поддержке международных партнеров без привлечения средств городского бюджета. Окончательное решение по второму подъезду примут после завершения этих работ и повторной технической экспертизы.

Поврежденный дом в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, россияне регулярно атакуют Днепр. В частности, в результате атаки 15 июня враг повредил одно из предприятий и культурные учреждения.

Также мы писали, что россияне нанесли удар по Днепру 2 июня. Тогда в результате атаки было зафиксировано частичное разрушение нескольких многоэтажек, а также повреждены местное предприятие, здания пожарной части и гаражи.