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В чешском ресторане произошел взрыв — есть погибшие и раненые

12 января 2025 12:27
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв в ресторане в Чехии — известно о шести погибших
Пожарные работают на месте взрыва в чешском ресторане. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

В ресторане в городе Мост, что в Чехии, произошел взрыв. В результате погибли шесть человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 12 января.

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Взрыв в ресторане в Чехии

Как отмечает издание, взорвался баллон с пропан-бутаном, который был в ресторане. В результате взрыва в здании вспыхнул пожар.

В момент взрыва в ресторане находилось около 20 гостей, шестеро из них — погибли. Восемь человек получили ранения из-за взрыва, еще тридцать — эвакуировали из ресторана и окружающих зданий, отмечает издание, ссылаясь на спасателей.

Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, причиной, вероятно, стал пропан-бутановый обогреватель, который перевернулся в переднем саду ресторана. Пожарная команда смогла спасти одного серьезно раненого гостя ресторана, который оказался в ловушке в ванной комнате.

Напомним, в черногорском городе Цетине произошла стрельба в баре. Из-за этого погибли семь человек, в частности, два подростка.

В США в штате Новый Орлеан водитель легковушки на скорости в'ехал в толпу. Известно о десяти погибших и 30 раненых.

Чехия пожар взрыв рестораны погибшие

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