Взрыв в ресторане в Чехии — известно о шести погибших

В чешском ресторане произошел взрыв — есть погибшие и раненые
В ресторане в городе Мост, что в Чехии, произошел взрыв. В результате погибли шесть человек, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 12 января.
Взрыв в ресторане в Чехии
Как отмечает издание, взорвался баллон с пропан-бутаном, который был в ресторане. В результате взрыва в здании вспыхнул пожар.
В момент взрыва в ресторане находилось около 20 гостей, шестеро из них — погибли. Восемь человек получили ранения из-за взрыва, еще тридцать — эвакуировали из ресторана и окружающих зданий, отмечает издание, ссылаясь на спасателей.
Как отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, причиной, вероятно, стал пропан-бутановый обогреватель, который перевернулся в переднем саду ресторана. Пожарная команда смогла спасти одного серьезно раненого гостя ресторана, который оказался в ловушке в ванной комнате.
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