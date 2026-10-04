Россия нанесла удар по Черниговской области с помощью дрона: есть раненые, в том числе ребенок

Полиция на месте российской атаки. Фото: полиция Черниговской области

Днем 4 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Носовской общине Нежинского района Черниговской области. В результате вражеского удара пострадали три человека — 76-летняя женщина, 55-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Среди трех раненых в результате атаки есть ребёнок

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент известно, что среди пострадавших в результате атаки есть ребенок.

Полиция на месте российской атаки. Фото: полиция Черниговской области

В результате удара российского беспилотника были уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка. Также повреждения и разрушения понесли соседние домовладения.

Последствия российского нападения. Фото: полиция Черниговской области

После атаки на место происшествия оперативно прибыли полицейские. Правоохранители документируют последствия российского удара, фиксируют повреждения и разрушения, а также собирают доказательства.

Читайте также:

Полиция на месте российской атаки. Фото: полиция Черниговской области

По факту атаки сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство будет возбуждено по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября российские войска нанесли двойной удар по Прилукам боеприпасами "Бандероль". В результате атаки на складские помещения сельскохозяйственного предприятия погибли трое гражданских лиц — двое мужчин и одна женщина.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября российские войска атаковали беспилотниками предприятие в Прилуках Черниговской области, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадала местная жительница, которая находилась на остановке недалеко от места атаки.