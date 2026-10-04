РФ атакувала Чернігівщину дроном: є поранені, серед них дитина

Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Російські війська вдень 4 жовтня атакували безпілотником Носівську громаду Ніжинського району Чернігівської області. Внаслідок ворожого удару травмувалися троє людей — 76-річна жінка, 55-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини, передає Новини.LIVE.

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Серед трьох поранених внаслідок атаки є дитина

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що серед травмованих унаслідок атаки є дитина.

Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Внаслідок удару російського безпілотника було знищено житловий будинок та господарчу споруду. Також пошкоджень і руйнувань зазнали сусідні домоволодіння.

Наслідки російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Після атаки на місце події оперативно прибули поліцейські. Правоохоронці документують наслідки російського удару, фіксують пошкодження та руйнування, а також збирають докази.

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Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

За фактом атаки відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкриють за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 8 вересня атакували безпілотниками підприємство у Прилуках Чернігівської області, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо, постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік місця атаки.