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Головна Новини дня На Чернігівщині через атаку РФ поранені троє людей

На Чернігівщині через атаку РФ поранені троє людей

Ua ru
4 жовтня 2026 14:31
РФ атакувала Чернігівщину дроном: є поранені, серед них дитина
Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Російські війська вдень 4 жовтня атакували безпілотником Носівську громаду Ніжинського району Чернігівської області. Внаслідок ворожого удару травмувалися троє людей — 76-річна жінка, 55-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини, передає Новини.LIVE.

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Серед трьох поранених внаслідок атаки є дитина

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що серед травмованих унаслідок атаки є дитина.

На Чернігівщині через атаку РФ поранені троє людей - фото 1
Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Внаслідок удару російського безпілотника було знищено житловий будинок та господарчу споруду. Також пошкоджень і руйнувань зазнали сусідні домоволодіння.

На Чернігівщині через атаку РФ поранені троє людей - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

Після атаки на місце події оперативно прибули поліцейські. Правоохоронці документують наслідки російського удару, фіксують пошкодження та руйнування, а також збирають докази.

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Поліція на місці російської атаки. Фото: поліція Чернігівщини

За фактом атаки відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкриють за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 14 вересня завдали подвійного удару по Прилуках боєприпасами "Бандероль". Внаслідок атаки на складські приміщення сільськогосподарського підприємства загинули троє цивільних — двоє чоловіків та жінка.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 8 вересня атакували безпілотниками підприємство у Прилуках Чернігівської області, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо, постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік місця атаки.

поліція Чернігівська область війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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