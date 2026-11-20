Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска атаковали село Чайкино в Новгород-Северской общине Черниговской области. В результате попадания беспилотника загорелся дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы. По предварительной информации, удар был нанесен FPV-дроном. Попадание зафиксировали около 09:50 20 ноября.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает Новини.LIVE.

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Что известно об ударе в Черниговской области

"Сегодня утром, 20 ноября, около 09:50, в селе Чайкино зафиксировано вражеское попадание (предварительно — FPV-дрона). В результате удара вспыхнул пожар в Доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы", — написал глава РВА.

Сообщение Селиверстова. Фото: скриншот

Пока сообщений о пострадавших не поступало. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений здания уточняются

Что известно о доме-музее Леонида Кучмы

Чайкино — село, где прошли детство и юность Леонида Кучмы. Будущий второй президент Украины родился в 1938 году в лесничестве недалеко от соседнего села Узруй, где работал его отец.

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Дом-музей Леонида Кучмы. Фото: Новгород-Северская РГА

Дом в Чайкино был построен в 2000–2003 годах на месте старого деревянного дома родителей Кучмы. Здание имеет площадь около 600 квадратных метров и состоит из четырёх уровней, хотя снаружи кажется двухэтажным. Здание имеет не только жилое назначение. На верхнем уровне обустроили большой зал, который используется как общедоступная детская библиотека. Сам Леонид Кучма останавливается здесь во время приездов в родной край.

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