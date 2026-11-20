Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника загорівся будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми. За попередньою інформацією, удару завдали FPV-дроном. Влучання зафіксували близько 09:50 20 листопада.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про удар на Чернігівщині

"Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09:50, у селі Чайкине зафіксовано вороже влучання (попередньо — FPV-дрона). Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого Президента України Леоніда Кучми", — написав начальник РВА.

Повідомлення Селіверстова. Фото: скриншот

Наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Обставини атаки та масштаби пошкоджень будівлі уточнюються

Що відомо про будинок-музей Леоніда Кучми

Чайкине — село, де минули дитинство та юність Леоніда Кучми. Майбутній другий президент України народився у 1938 році в лісництві поблизу сусіднього села Узруй, де працював його батько.

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Будинок-музей Леоніди Кучми. Фото: Новгород-Сіверська РВА

Будинок у Чайкиному звели у 2000–2003 роках на місці старої дерев’яної хати батьків Кучми. Споруда має площу близько 600 квадратних метрів і складається з чотирьох рівнів, хоча зовні здається двоповерховою. Будівля має не лише житлове призначення. На верхньому рівні облаштували велику залу, яку використовують як загальнодоступну дитячу бібліотеку. Сам Леонід Кучма зупиняється тут під час приїздів до рідного краю.

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