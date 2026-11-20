Речник ПС Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Росія продовжила масований ракетний удар по Україні ще однією хвилею запусків. За інформацією начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на момент його заяви кількість застосованих крилатих ракет перевищила 101. Йдеться про ракети типів "Калібр" і Х-101.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Як РФ атакувала Україну балістикою

Паралельно з новими російськими ударами українська протиповітряна оборона відбивала чергову хвилю атаки:

"Буквально хвилин 20 тому було перехоплено ще кілька ракет. Чотири із тих п'яти, що летіли ще хвилин 20–30 тому. Працювала протиповітряна оборона, знову під атакою були західні регіони нашої держави", — повідомив Ігнат.

Крім крилатих ракет, російські війська застосували кілька десятків балістичних. Основний удар цим видом озброєння припав на Київський регіон. Серед цілей атаки також були столиця, мости через Дніпро та об'єкти критичної інфраструктури.

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Юрій Ігнат наголосив, що за кількістю застосованих ракет ця атака належить до найбільших за весь час повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, загалом українська ППО знешкодила 462 повітряні цілі. Повітряний напад розпочався о 18:00 19 листопада. Для удару росіяни використали балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, протикорабельні "Циркони", 84 крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", а також 404 ударні БпЛА.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри наслідки російської атаки, залізничне сполучення в Україні продовжує працювати з урахуванням безпекових обмежень. Зокрема, Київська кільцева електричка поступово відновлює рух, що дозволить пасажирам знову зручно діставатися між лівим і правим берегами столиці.