Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб

У ніч на 20 листопада російські війська атакували Україну ракетами різних типів і сотнями ударних безпілотників. Повітряний напад розпочався о 18:00 19 листопада.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Новини.LIVE.

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Чим росіяни атакували Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон", запущені з території Ростовської, Брянської та Курської областей РФ. Крім того, ворог випустив 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К" із Вологодської області Росії та акваторії Чорного моря.

Результати роботи ППО. Фото: ПС

Також для атаки використали 404 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема 123 реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Їх запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й Криму.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила та подавила 462 повітряні цілі. Серед них — три балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та "Циркон", 79 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", а також 380 ударних БпЛА Shahed, "Гербера" та інших типів, зокрема 102 реактивні.

Водночас зафіксували влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. Уламки збитих цілей упали ще на 10 локаціях.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено окремі ділянки залізничної інфраструктури України. Наразі залізничники проводять відновлювальні роботи, а рух поїздів продовжується з урахуванням безпекових обмежень.

Як повідомляли Новини.LIVE, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Росія може застосувати проти України близько 20 млн дронів у 2027 році. За оцінками української сторони, у 2026 році ворог використає приблизно 10 млн безпілотників.