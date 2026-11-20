Военные ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов и сотнями ударных беспилотников. Воздушная атака началась в 18:00 19 ноября.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Чем россияне атаковали Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон", запущенные с территории Ростовской, Брянской и Курской областей РФ. Кроме того, враг выпустил 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" и "Искандер-К" из Вологодской области России и акватории Чёрного моря.

Результаты работы ПВО. Фото: ВС

Также для атаки использовали 404 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе 123 реактивных, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Их запускали со направлений Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По предварительным данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 462 воздушные цели. Среди них — три баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и "Циркон", 79 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а также 380 ударных БПЛА Shahed, "Гербера" и других типов, в том числе 102 реактивных.

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников в 23 местах. Обломки сбитых целей упали ещё в 10 местах.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной ракетно-дроновой атаки России были повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры Украины. В настоящее время железнодорожники проводят восстановительные работы, а движение поездов продолжается с учетом ограничений по безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия может применить против Украины около 20 млн дронов в 2027 году. По оценкам украинской стороны, в 2026 году противник задействует примерно 10 млн беспилотников.