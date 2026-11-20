Пресс-секретарь ВС Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Россия продолжила массированный ракетный удар по Украине ещё одной волной запусков. По информации начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на момент его заявления количество примененных крылатых ракет превысило 101. Речь идет о ракетах типов "Калибр" и Х-101.

Об этом он сообщил в эфире программы Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Как РФ атаковала Украину баллистическими ракетами

Параллельно с новыми российскими ударами украинская противовоздушная оборона отражала очередную волну атаки:

"Буквально минут 20 назад было перехвачено ещё несколько ракет. Четыре из тех пяти, что летели ещё минут 20–30 назад. Работала противовоздушная оборона, снова под атакой оказались западные регионы нашего государства", — сообщил Игнат.

Помимо крылатых ракет, российские войска применили несколько десятков баллистических. Основной удар этим видом вооружения пришелся на Киевский регион. Среди целей атаки также были столица, мосты через Днепр и объекты критической инфраструктуры.

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Юрий Игнат подчеркнул, что по количеству примененных ракет эта атака является одной из крупнейших за все время полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в целом украинская ПВО сбила 462 воздушные цели. Воздушное нападение началось в 18:00 19 ноября. Для нанесения удара россияне использовали баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, противокорабельные "Цирконы", 84 крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", а также 404 ударных БПЛА.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на последствия российской атаки, железнодорожное сообщение в Украине продолжает работать с учетом ограничений по безопасности. В частности, Киевская кольцевая электричка постепенно возобновляет движение, что позволит пассажирам снова удобно добираться между левым и правым берегами столицы.