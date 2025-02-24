В Чехии высказались, каким должен быть мир в Украине

Петр Павел. Фото: Facebook

Президент Чехии Петр Павел отметил, что все цивилизованные страны хотят установления мира в Украине. Но это не может быть мир любой ценой, лишь бы успокоить Российскую Федерацию.

Об этом Петр Павел заявил во время саммита "Підтримуй Україну" в Киеве 24 февраля.

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Петр Павел о мире в Украине

"Мы все хотим, чтобы был длительный мир в Украине. Но не мир любой ценой. Мир, который построен на унижении жертвы, когда мы вознаграждаем РФ за агрессию, будет не настоящий, это будет предательство", — заявил Петр Павел.

Павел также напомнил об историческом опыте своей страны, которая стала жертвой агрессии со стороны нацистской Германии в 1938 году. Он также добавил, что каждая договоренность должна быть приемлемой для Украины и вестись при участии нашего государства.

"Каждые переговоры должны начинаться с четкого признания - кто агрессор, а кто жертва. Нет пространства для двусмысленности. Господин Владимир, вы демократически избранный президент украинцами и ваша легитимность без сомнения остается таковой", — объявил Павел.

По его словам, страны должны продолжать предоставлять оружие, финансовую поддержку, а также ускорить вступление Украины в ЕС и интеграцию в единое европейское пространство.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф отметил, что для Украины важен не просто конец боевых действий, а устойчивый и долговременный мир.

Также Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.