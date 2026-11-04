Люди на прогулке в парке. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 5 ноября, в Украине будет холодно и ветрено. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в течение дня порывы ветра будут составлять 10–14 м/с, а в отдельных районах могут превышать 15 м/с. Такая погода будет не слишком комфортной, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде и учесть сильные порывы ветра при планировании поездок.

Об этом синоптик сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 5 ноября

По информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от 0 до -3°. На востоке и юге будет теплее — от +1 до +4°. Днём мороза не ожидается: столбики термометров будут показывать +4…+8°.

Прогноз от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Несмотря на похолодание, существенных осадков в Украине не предвидится. Синоптическую ситуацию и в дальнейшем будет определять область высокого атмосферного давления. Небольшой дождь возможен лишь в Черниговской и Сумской областях, тогда как в других регионах будет преобладать сухая погода.

В Киеве в ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться около нуля, местами возможны небольшие минусовые значения. В течение четверга осадков в столице не прогнозируется, однако порывистый ветер сохранится. Водителям синоптик советует не откладывать замену летних шин на зимние ввиду приближения морозов.

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