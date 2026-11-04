Люди на прогулянці в парку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 листопада, в Україні буде холодно та вітряно. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, протягом дня пориви вітру становитимуть 10–14 м/с, а в окремих районах можуть перевищувати 15 м/с. Така погода буде не надто комфортною, тож варто подбати про теплий одяг і врахувати сильні пориви під час планування поїздок.

Про це синоптик повідомила в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 5 листопада

За інформацією Діденко, температура повітря в більшості областей коливатиметься від 0 до -3°. На сході та півдні буде тепліше — від +1 до +4°. Удень морозу не очікується: стовпчики термометрів показуватимуть +4…+8°.

Прогноз від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Попри похолодання, істотних опадів в Україні не передбачається. Синоптичну ситуацію й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Невеликий дощ можливий лише на Чернігівщині та Сумщині, тоді як в інших регіонах переважатиме суха погода.

У Києві найближчої ночі температура повітря коливатиметься близько нуля, місцями можливі невеликі мінусові значення. Упродовж четверга опадів у столиці не прогнозують, проте рвучкий вітер збережеться. Водіям синоптик радить не відкладати заміну літніх шин на зимові з огляду на наближення морозів.

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