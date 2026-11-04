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Головна Новини дня Посилиться вітер і вдарять перші морози: прогноз від синоптика Діденко на завтра

Посилиться вітер і вдарять перші морози: прогноз від синоптика Діденко на завтра

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4 листопада 2026 12:02
Прогноз погоди в Україні 5 листопада — Діденко прогнозує перші морози Новини.LIVE
Люди на прогулянці в парку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 листопада, в Україні буде холодно та вітряно. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, протягом дня пориви вітру становитимуть 10–14 м/с, а в окремих районах можуть перевищувати 15 м/с. Така погода буде не надто комфортною, тож варто подбати про теплий одяг і врахувати сильні пориви під час планування поїздок.

Про це синоптик повідомила в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 5 листопада

За інформацією Діденко, температура повітря в більшості областей коливатиметься від 0 до -3°. На сході та півдні буде тепліше — від +1 до +4°. Удень морозу не очікується: стовпчики термометрів показуватимуть +4…+8°.

Посилиться вітер і вдарять перші морози: прогноз від синоптика Діденко на завтра - фото 1
Прогноз від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Попри похолодання, істотних опадів в Україні не передбачається. Синоптичну ситуацію й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Невеликий дощ можливий лише на Чернігівщині та Сумщині, тоді як в інших регіонах переважатиме суха погода.

У Києві найближчої ночі температура повітря коливатиметься близько нуля, місцями можливі невеликі мінусові значення. Упродовж четверга опадів у столиці не прогнозують, проте рвучкий вітер збережеться. Водіям синоптик радить не відкладати заміну літніх шин на зимові з огляду на наближення морозів.   

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 Як повідомляли Новини.LIVE, у другій половині листопада в Україні очікується поступове похолодання. Із 15 листопада денна температура може знизитися до +3…+5 °C, а вночі наблизитися до нуля.  

Як повідомляли Новини.LIVE, під час магнітних бур деякі люди можуть скаржитися на головний біль та погіршення самопочуття. Водночас наукові дані щодо прямого впливу геомагнітних збурень на здоров’я залишаються неоднозначними.

осінь похолодання морози Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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