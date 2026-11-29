Американский музыкант, вокалист группы Beach Boys Майк Лав; участники группы Beach Boys. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 29 ноября, американский музыкант Майк Лав скончался в возрасте 85 лет. Он был соучредителем и вокалистом группы Beach Boys, а также соавтором многих её известных песен. Причина смерти артиста не разглашается.

О смерти музыканта сообщила его пиар-менеджер Кэти Альтман, пишут The Guardian и CNN, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о смерти Майка Лава

В субботу, 29 ноября, стало известно, что американский исполнитель Майк Лав скончался в возрасте 85 лет. Он был одним из основателей Beach Boys, выступал в роли вокалиста и участвовал в написании самых известных композиций коллектива, в частности Good Vibrations, California Girls и I Get Around. Что именно стало причиной смерти Лава, пока не сообщается

В начале 2026 года коллега Лава по группе Джон Стамос рассказывал, что у музыканта были серьезные проблемы со здоровьем. Из-за бронхита и COVID-19 ему пришлось отменить часть концертов. Впоследствии, несмотря на ухудшение самочувствия, Лав вернулся к гастролям.

Как Майк Лав основал группу Beach Boys

Майк Лав родился в 1941 году в Лос-Анджелесе. Он был двоюродным братом Брайана Уилсона, вместе с которым в начале 1960-х основал группу Beach Boys. В состав коллектива также вошли братья Брайана — Деннис и Карл Уилсоны, а позже к ним присоединился Эл Джардин.

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В группе Лав был одним из вокалистов и писал тексты песен. Вместе с Брайаном Уилсоном он создал ряд композиций, которые стали знаковыми для американской музыки. Среди них — "California Girls", "Good Vibrations" и "I Get Around".

В 1964 году "I Get Around" стала первым синглом Beach Boys, возглавившим музыкальные чарты США и Великобритании. Также Лав был соавтором других популярных песен группы — "Help Me, Rhonda", "Surfin' Safari", "Fun, Fun, Fun" и "Kokomo".

Сольная карьера и увлечения Майка Лава

Помимо работы с Beach Boys, музыкант записывал сольные альбомы и выступал со своими собственными проектами. В 1970-х годах он увлекся трансцендентальной медитацией, стал её преподавателем и некоторое время жил на ретрите.

Конфликты Майка Лава с участниками Beach Boys

На протяжении карьеры Лав неоднократно конфликтовал с коллегами. В частности, у него были разногласия с Брайаном Уилсоном относительно музыкального направления группы. Также музыканты судились из-за авторских прав на песни и использования названия Beach Boys.

В 1994 году Лав выиграл судебный процесс против Уилсона по поводу авторства композиций. После этого его имя было добавлено в список авторов 35 песен, что обеспечило ему право на будущие роялти.

В 2011 году Лав, Брайан Уилсон, Эл Джардин и другие бывшие участники Beach Boys воссоединились для записи альбома That's Why God Made the Radio. Однако впоследствии Лав продолжил гастролировать под названием группы без части бывших коллег. Уилсон публично выражал недовольство таким решением.

Отношения Лава с Трампом и личная жизнь

Лав дружил с Дональдом Трампом и поддержал его президентскую кампанию в 2020 году. Музыкант выступил на мероприятии по сбору средств от имени Beach Boys.

Это вызвало очередной конфликт с Брайаном Уилсоном и Элом Джардином, которые публично дистанцировались от этого выступления.

Майк Лав был женат шесть раз и имел семерых детей.

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