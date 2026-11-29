Американський музикант, вокаліст гурту Beach Boys Майк Лав; учасники гурту Beach Boys. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 29 листопада, американський музикант Майк Лав помер у віці 85 років. Він був співзасновником і вокалістом гурту Beach Boys, а також співавтором багатьох його відомих пісень. Причину смерті артиста не розголошують.

Про смерть музиканта повідомила його піар-менеджерка Кеті Альтман, пишуть The Guardian та CNN, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про смерть Майка Лава

У суботу, 29 листопада, стало відомо, що американський виконавець Майк Лав пішов із життя у 85 років. Він був одним із засновників Beach Boys, виступав у ролі вокаліста та брав участь у написанні найвідоміших композицій колективу, зокрема Good Vibrations, California Girls та I Get Around. Що саме стало причиною смерті Лава, наразі не повідомляють

На початку 2026 року колега Лава по гурту Джон Стамос розповідав, що музикант мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Через бронхіт і COVID-19 йому довелося скасувати частину концертів. Згодом, попри погіршення самопочуття, Лав повернувся до гастролей.

Як Майк Лав заснував гурт Beach Boys

Майк Лав народився у 1941 році в Лос-Анджелесі. Він був двоюрідним братом Браяна Вілсона, разом із яким на початку 1960-х заснував гурт Beach Boys. До колективу також увійшли брати Браяна — Денніс і Карл Вілсони, а згодом приєднався Ел Джардін.

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У гурті Лав був одним із вокалістів і писав тексти пісень. Разом із Браяном Вілсоном він створив низку композицій, які стали знаковими для американської музики. Серед них — California Girls, Good Vibrations та I Get Around.

У 1964 році I Get Around стала першим синглом Beach Boys, який очолив музичні чарти США та Великої Британії. Також Лав був співавтором інших популярних пісень гурту — Help Me, Rhonda, Surfin' Safari, Fun, Fun, Fun та Kokomo.

Сольна кар'єра та захоплення Майка Лава

Окрім роботи з Beach Boys, музикант записував сольні альбоми та виступав із власними проєктами. У 1970-х роках він захопився трансцендентальною медитацією, став її викладачем і певний час жив на ретриті.

Конфлікти Майка Лава з учасниками Beach Boys

Упродовж кар'єри Лав неодноразово конфліктував із колегами. Зокрема, він мав розбіжності з Браяном Вілсоном щодо музичного напряму гурту. Також музиканти судилися через авторські права на пісні та використання назви Beach Boys.

У 1994 році Лав виграв судову справу проти Вілсона щодо авторства композицій. Після цього його ім'я додали до авторських кредитів 35 пісень, що забезпечило йому право на майбутні роялті.

У 2011 році Лав, Браян Вілсон, Ел Джардін та інші колишні учасники Beach Boys возз'єдналися для запису альбому That's Why God Made the Radio. Однак згодом Лав продовжив гастролювати під назвою гурту без частини колишніх колег. Вілсон публічно висловлював невдоволення таким рішенням.

Стосунки Лава з Трампом та особисте життя

Лав товаришував із Дональдом Трампом і підтримав його президентську кампанію у 2020 році. Музикант виступив на заході зі збору коштів від імені Beach Boys.

Це спричинило черговий конфлікт із Браяном Вілсоном та Елом Джардіном, які публічно дистанціювалися від цього виступу.

Майк Лав був одружений шість разів і мав сімох дітей.

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