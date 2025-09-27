Какие страны заинтересованы украинским оружием - Зеленский назвал на пресс-конференции

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина запускает экспорт оружия. В нем заинтересованы в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

В украинском оружии заинтересованы африканские страны

Кроме того, появились новые предложения от нескольких африканских стран.

"На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим — там большой есть запрос", — сообщил Зеленский.

Отмечается, что Украина позволит продажу только тех видов вооружения, которые не являются дефицитными для армии.

"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, почему я его говорю, что это контролируемо, с которой не имеет дефицита в украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет — ВСУ", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего не хватает больше всего — прежде всего дронов и современных систем перехвата.

В ближайшее время правительство обнародует конкретику относительно стран и условий, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.

