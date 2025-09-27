Видео
Украина запускает экспорт оружия — от каких стран есть запрос

Украина запускает экспорт оружия — от каких стран есть запрос

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 17:22
Какие страны заинтересованы украинским оружием - Зеленский назвал на пресс-конференции
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина запускает экспорт оружия. В нем заинтересованы в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Читайте также:

В украинском оружии заинтересованы африканские страны

Кроме того, появились новые предложения от нескольких африканских стран.

"На площадке Генассамблеи ООН есть договоренность с африканским континентом, у меня уже есть предложения нескольких африканских стран. Мы уже и выбрали страну, и еще посмотрим — там большой есть запрос", — сообщил Зеленский.

Отмечается, что Украина позволит продажу только тех видов вооружения, которые не являются дефицитными для армии.

"По вопросу контролируемого экспорта различного оружия, почему я его говорю, что это контролируемо, с которой не имеет дефицита в украинской армии. Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет — ВСУ", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, доходы от экспорта избыточных образцов направят на закупку и производство того, чего не хватает больше всего — прежде всего дронов и современных систем перехвата.

В ближайшее время правительство обнародует конкретику относительно стран и условий, с которыми будет работать Украина в сфере оборонного экспорта.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак сообщил, как повлияет на госбюджет экспорт украинского зерна.

А депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань объяснил, почему экспорт украинского оружия — это утопия.

Владимир Зеленский США оружие экспорт война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
