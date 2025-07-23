Переговоры в Турции 23 июля — Украина предлагает встречу лидеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Украина предложила России провести встречу лидеров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана и главы США Дональда Трампа до конца августа. Реакция российской стороны на такое предложение пока неизвестна.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи делегаций 23 июля.

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Умеров рассказал, что Украина также заявила о готовности прекратить огонь, в частности, удары по критической и гражданской инфраструктуре. В то же время он не сообщил, какая была реакция российской стороны на это заявление.

Кроме того, делегации сегодня обсудили дальнейшие обмены пленными и гражданскими. В результате РФ согласилась вернуть людей, которые находятся во вражеской неволе более трех лет, в частности, это касается молодежи и тяжелораненых украинцев.

Также чиновник отметил, что в гуманитарном обмене между РФ и Украиной примут участие более 1200 человек.

Напомним, 23 июля в Стамбуле закончился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Встреча длилась ориентировочно 40 минут.

Накануне руководитель ОПУ Андрей Ермак ответил, чего ожидает Украина от этой встречи. По его словам, прежде всего Россия должна вернуть всех похищенных детей и пленных.