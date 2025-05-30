Украина готова к диалогу, но надо уважать нашу независимость, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина настаивает на том, чтобы соблюдалось уважение к независимости. Речь идет о процессе мирных переговоров с Россией.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Мы готовы возобновить диалог, однако мы требуем ясности, четких, а главное взвешенных предложений. Мы не теряемся на картонном мешке, который называется меморандум. У нас уже был один. Дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях", — сказал Ермак.

Он напомнил, что завтра будет 28-я годовщина подписания договора о дружбе и добрососедстве с Россией. Он назвал эту дату печальной, ведь Москва без колебаний нарушила все свои обязательства. Поэтому Украина должна сделать так, чтобы этого никогда больше не произошло.

"В начале переговорщики с той стороны говорили бывшему председателю Генассамблеи ООН Геннадию Удовенко: "о чем мы будем говорить? Вот вам директивы, почитайте. Тогда это не сработало, но россияне об этом забыли. И сейчас пытаются общаться с Украиной директивами от своего диктатора. И это не работает теперь, и не будет работать уже никогда", — отметил руководитель ОП.

Также Ермак отметил еще один случай, который касался уже наших западных соседей - россияне требовали, чтобы Украина осудила вступление Чехии, Венгрии и Польши в НАТО. Тогда Геннадий Иосифович ответил: "пусть суверенные страны сами делают свой выбор".

По мнению главы Офиса Президента, эта фраза могла бы стать не просто мантрой, но и принципом всех наших партнеров, ведь делать собственный выбор без давления и принуждения — неотъемлемое право свободных людей, свободных народов и свободных государств.

Ермак отметил, что агрессоры отступают только перед теми, кто полон решимости реализовать это право. Также тогда визави Удовенко Евгений Примаков сказал, что надо перевоспитывать российскую политическую элиту, чтобы она наконец поняла, что Украина — независимое государство.

"К сожалению, перевоспитывать уже поздно. Поэтому сейчас мы последовательно, шаг за шагом, заставляем российскую элиту смириться с нашей независимостью и уважать ее и мы этого добьемся. Дипломатия, как известно, это искусство возможного", — добавил он.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что на втором раунде переговоров в Стамбуле будут обсуждать вопрос территорий Украины.

Также известно, что 2 июня на переговорах будут присутствовать и другие страны — США, Великобритания, Германия и Франция.