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Главная Новости дня Украину накрывает летняя жара: до +32° и локальные грозы

Украину накрывает летняя жара: до +32° и локальные грозы

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 20:23
Погода 25 июня: жара, грозы и переменная облачность
Люди на пляже в Киеве. Фото: Reuters

В четверг, 25 июня, в Украине сохранится преимущественно тёплая и спокойная летняя погода, однако в отдельных регионах возможны локальные осадки. В то же время синоптики предупреждают, что волна жары, которая уже охватила Европу, будет постепенно усиливаться и в ближайшие дни распространится на большую часть континента.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Комментарий синоптика Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, сильная жара, уже охватившая запад Европы, в конце недели и в начале следующей распространится почти на весь континент. Раскаленный воздух из Африки будет постепенно продвигаться дальше по Европе, повышая температуру.

Первыми в Украине повышение температуры ощутят западные области, однако ближе к выходным жара усилится по всей стране.

На 25 июня Диденко прогнозирует днем +24…+29° C, на юге и в Закарпатье +27…+31° C, а местами до +32° C. В Киеве ожидается +26…+27° C, возможны локальные дожди и грозы.

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Также, по ее словам, на севере, востоке и в центральных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и западе будет преимущественно сухо.

Прогноз Украинского гидрометеорологического центра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 25 июня в Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков в большинстве регионов.

Лишь в северных, восточных областях и в Крыму днем возможны местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 °C, днем — +24…+29 °C, а на юго-западе страны местами до +32 °C.

Україну накриває літнє тепло: до +32° і локальні грози - фото 1
Прогноз погоды на завтра, 25 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что во Франции из-за аномальной жары, которая устанавливает температурные рекорды, ввели запрет на употребление алкоголя во время публичных мероприятий, в частности музыкальных фестивалей. Ограничение распространяется на все официальные уличные мероприятия.

Новини.LIVE сообщали, что раскаленный воздух из Африки, который уже вызвал температурный коллапс в ряде европейских стран и установил новые погодные рекорды с показателями свыше +43°C, движется в сторону Украины. Начиная с субботы, 27 июня, этот антициклон принесет сильную жару.

Наталка Диденко прогноз погоды жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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