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Головна Новини дня Україну накриває літнє тепло: до +32° і локальні грози

Україну накриває літнє тепло: до +32° і локальні грози

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Дата публікації: 24 червня 2026 20:23
Погода 25 червня: спека, грози та мінлива хмарність
Люди на пляжі Києва. Фото: Reuters

У четвер, 25 червня, в Україні збережеться переважно тепла та спокійна літня погода, однак із локальними опадами в окремих регіонах. Водночас синоптики попереджають, що хвиля спеки, яка вже охоплює Європу, поступово посилюватиметься і в наступні дні пошириться на більшу частину континенту.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеологічний центр.

Коментар синоптика Наталки Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, сильна спека, яка вже охопила захід Європи, наприкінці тижня та на початку наступного пошириться майже на весь континент. Африканське розпечене повітря поступово просуватиметься далі Європою, посилюючи температурний фон.

Першими в Україні підвищення температури відчують західні області, однак ближче до вихідних спека посилиться по всій країні.

На 25 червня Діденко прогнозує вдень +24…+29° C, на півдні та в Закарпатті +27…+31° C, а місцями до +32° C. У Києві очікується +26…+27° C, можливі локальні дощі та грози.

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Також, за її словами, на півночі, сході та в центральних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та заході буде переважно сухо.

Прогноз Українського гідрометеорологічного центру

За даними Український гідрометеорологічний центр, 25 червня в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише в північних, східних областях та в Криму вдень можливі місцями невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20° C, удень — +24…+29° C, а на південному заході країни місцями до +32° C.

Україну накриває літнє тепло: до +32° і локальні грози - фото 1
Прогноз погоди на завтра, 25 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE повідомляли, що у Франції через аномальну спеку, яка встановлює температурні рекорди, запровадили заборону на вживання алкоголю під час публічних заходів, зокрема музичних фестивалів. Обмеження поширюється на всі офіційні вуличні події.

Новини.LIVE інформували, що розпечене повітря з Африки, яке вже спричинило температурний колапс у низці європейських країн і встановило нові погодні рекорди з показниками понад +43°C, рухається в бік України. Починаючи з суботи, 27 червня, цей антициклон принесе сильну спеку.

Наталка Діденко прогноз погоди спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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