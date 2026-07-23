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Главная Новости дня Украинца депортировали из Польши из-за рюкзака, брошенного на рельсы метро

Украинца депортировали из Польши из-за рюкзака, брошенного на рельсы метро

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 21:25
Польша депортировала украинца после инцидента в варшавском метро
Метро в Варшаве. Фото: Reuters

В Польше депортировали 38-летнего гражданина Украины, устроившего опасный инцидент в варшавском метро. После того как мужчина бросил рюкзак на рельсы, пришлось эвакуировать сотни пассажиров и временно приостановить движение поездов.

Об этом сообщает польское издание Onet, передает Новини.LIVE.

Украинца депортировали из Польши после инцидента в метро

В Польше депортировали 38-летнего украинца, который ради шутки бросил рюкзак на пути метро в Варшаве.

Из-за инцидента сотрудникам метрополитена пришлось эвакуировать сотни пассажиров. Также было временно нарушено движение поездов, что привело к задержкам в работе транспорта.

После рассмотрения обстоятельств дела польские власти приняли решение о депортации мужчины. Кроме того, ему запретили въезд не только в Польшу, но и во все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.

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По информации Onet, именно такие санкции были применены из-за создания угрозы безопасности пассажиров и нарушения работы общественного транспорта.

Новини.LIVE сообщали, что в польском городе Легница правоохранители задержали 26-летнюю женщину по подозрению в нападении на двух 13-летних украинцев. По версии следствия, причиной конфликта стало то, что подростки разговаривали на украинском языке.

Новини.LIVE писали, что в польском Плоцке 15-летний украинец подвергся нападению во время поездки на общественном транспорте. По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что подросток разговаривал на украинском языке со своим другом. По данным правоохранительных органов, агрессию спровоцировало то, что подросток разговаривал на украинском языке со своим другом.

Польша метро депортация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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