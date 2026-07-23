Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українця депортували з Польщі за рюкзак, кинутий на колії метро

Українця депортували з Польщі за рюкзак, кинутий на колії метро

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 21:25
Польща депортувала українця після інциденту в метро Варшави
Метро у Варшаві. Фото: Reuters

У Польщі депортували 38-річного громадянина України, який влаштував небезпечний інцидент у метро Варшави. Після того як чоловік кинув рюкзак на колії, довелося евакуювати сотні пасажирів і тимчасово зупинити рух поїздів.

Про це повідомляє польське видання Onet, передає Новини.LIVE.

Українця депортували з Польщі після інциденту в метро

У Польщі депортували 38-річного українця, який заради жарту кинув рюкзак на колії метро у Варшаві.

Через інцидент працівникам метрополітену довелося евакуювати сотні пасажирів. Також було тимчасово порушено рух поїздів, що спричинило затримки у роботі транспорту.

Після розгляду обставин справи польська влада ухвалила рішення про депортацію чоловіка. Крім того, йому заборонили в'їзд не лише до Польщі, а й до всіх держав Шенгенської зони строком на 10 років.

Читайте також:

За інформацією Onet, саме такі санкції застосували через створення загрози безпеці пасажирів та порушення роботи громадського транспорту.

Новини.LIVE писали, що у польському місті Легниця правоохоронці затримали 26-річну жінку за підозрою у нападі на двох 13-річних українців. За версією слідства, причиною конфлікту стало те, що підлітки розмовляли українською мовою.

Новини.LIVE інформували, що у польському Плоцьку 15-річний українець зазнав нападу під час поїздки громадським транспортом. За попередньою інформацією, конфлікт виник через те, що підліток спілкувався українсь українця напали в громадському транспорті. За даними правоохоронців, агресію спровокувалакою мовою зі своїм другом.

Польща метро депортація
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації