Польща депортувала українця після інциденту в метро Варшави

Метро у Варшаві. Фото: Reuters

У Польщі депортували 38-річного громадянина України, який влаштував небезпечний інцидент у метро Варшави. Після того як чоловік кинув рюкзак на колії, довелося евакуювати сотні пасажирів і тимчасово зупинити рух поїздів.

Про це повідомляє польське видання Onet, передає Новини.LIVE.

Українця депортували з Польщі після інциденту в метро

У Польщі депортували 38-річного українця, який заради жарту кинув рюкзак на колії метро у Варшаві.

Через інцидент працівникам метрополітену довелося евакуювати сотні пасажирів. Також було тимчасово порушено рух поїздів, що спричинило затримки у роботі транспорту.

Після розгляду обставин справи польська влада ухвалила рішення про депортацію чоловіка. Крім того, йому заборонили в'їзд не лише до Польщі, а й до всіх держав Шенгенської зони строком на 10 років.

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За інформацією Onet, саме такі санкції застосували через створення загрози безпеці пасажирів та порушення роботи громадського транспорту.

Новини.LIVE писали, що у польському місті Легниця правоохоронці затримали 26-річну жінку за підозрою у нападі на двох 13-річних українців. За версією слідства, причиною конфлікту стало те, що підлітки розмовляли українською мовою.

Новини.LIVE інформували, що у польському Плоцьку 15-річний українець зазнав нападу під час поїздки громадським транспортом. За попередньою інформацією, конфлікт виник через те, що підліток спілкувався українсь українця напали в громадському транспорті. За даними правоохоронців, агресію спровокувалакою мовою зі своїм другом.