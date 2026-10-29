Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинские ВМС сбили два Су-34 на аэродроме Мариновка в РФ

Украинские ВМС сбили два Су-34 на аэродроме Мариновка в РФ

Ua ru
29 октября 2026 19:57
ВМС Украины заявили об уничтожении двух российских Су-34 на аэродроме росСМИ
Российский Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ

Военно-морские силы ВСУ заявили об уничтожении двух российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Волгоградской области РФ. Для поражения авиации противника был задействован береговой ракетный комплекс «Нептун».

Об этом сообщили ВМС в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Где украинские военные поразили российские самолеты

По информации военных, ракетный удар был нанесен по месту дислокации самолетов на аэродроме "Мариновка".

Украинские ВМС сбили два Су-34 на аэродроме Мариновка в РФ - фото 1
Пост ВМС. Фото: скриншот

В результате атаки были уничтожены два Су-34, которые, по данным ВМС, находились на территории 11-го смешанного авиационного полка в населенном пункте Октябрьский Волгоградской области. Полк входит в состав 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

В ВМС подчеркнули, что Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации. Эти самолеты используются, в частности, для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

Читайте также:

Украинские военно-морские силы заявили, что продолжают наносить удары по военным объектам противника, чтобы ограничить его возможности вести боевые действия против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ нанесли ракетный удар комплексом "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По данным украинских военных, в результате атаки были поражены шесть российских бомбардировщиков Су-34М, а также техническое оборудование для обеспечения полётов.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в Черняховском районе Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь.

война ВСУ ВМС Россия авиация аэродром
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации