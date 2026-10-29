Российский Су-34. Фото иллюстративное: росСМИ

Военно-морские силы ВСУ заявили об уничтожении двух российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Волгоградской области РФ. Для поражения авиации противника был задействован береговой ракетный комплекс «Нептун».

Об этом сообщили ВМС в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Где украинские военные поразили российские самолеты

По информации военных, ракетный удар был нанесен по месту дислокации самолетов на аэродроме "Мариновка".

Пост ВМС. Фото: скриншот

В результате атаки были уничтожены два Су-34, которые, по данным ВМС, находились на территории 11-го смешанного авиационного полка в населенном пункте Октябрьский Волгоградской области. Полк входит в состав 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

В ВМС подчеркнули, что Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации. Эти самолеты используются, в частности, для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ нанесли ракетный удар комплексом "Нептун" по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По данным украинских военных, в результате атаки были поражены шесть российских бомбардировщиков Су-34М, а также техническое оборудование для обеспечения полётов.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в Черняховском районе Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь.