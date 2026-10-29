Російський Су-34. Фото ілюстративне: росЗМІ

Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 у Волгоградській області РФ. Для ураження авіації противника застосували береговий ракетний комплекс "Нептун".

Про це повідомили ВМС повідомили у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де українські військові уразили російські літаки

За інформацією військових, ракетного удару завдали по місцю розміщення літаків на аеродромі "Маринівка".

Пост ВМС. Фото: скриншот

Унаслідок атаки було знищено два Су-34, які, за даними ВМС, перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку в населеному пункті Октябрський Волгоградської області. Полк входить до складу 4-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО РФ.

У ВМС наголосили, що Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації. Ці літаки використовують, зокрема, для застосування керованих авіаційних бомб по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Читайте також:

Українські військово-морські сили заявили, що продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, щоб зменшувати його можливості вести бойові дії проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 15 жовтня ВМС ЗСУ завдали ракетного удару комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. За даними українських військових, унаслідок атаки уражено шість російських бомбардувальників Су-34М, а також технічне обладнання для забезпечення польотів.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Черняхівському районі Калінінградської області РФ розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, але отримали травми та були госпіталізовані до військового госпіталю.