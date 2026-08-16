Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Московской области 16 августа. Фото: t.me/exilenova_plus

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли массированный удар с помощью дронов по России, выведя из строя крупнейший склад маркетплейса Wildberries в Московской области и склад в Домодедово. Украина вывела из строя уже семь из десяти крупнейших логистических центров WB.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Вывод из строя логистических центров Wildberries в России

"В ночь на воскресенье после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке "Коледино", — говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили крупнейший склад Wildberries. Фото: Генштаб ВСУ

Речь идет о крупнейшем по площади складе Wildberries, который составляет 250 тысяч квадратных метров.

В Генштабе отметили, что логистика РФ остро ощущает последствия войны, которую Москва развязала в Украине.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 16 августа Московскую область атаковали дроны, в результате чего был поражен крупнейший склад Wildberries в Коледино.

В целом массированные удары Украины по логистическим объектам Wildberries в России, по приведенным оценкам, уничтожили около трети складской инфраструктуры компании. Эксперты подсчитали, что стоимость утраченного имущества может быть сопоставима с годовыми бюджетами отдельных российских регионов. В настоящее время существует риск масштабных банкротств в сегменте электронной коммерции.