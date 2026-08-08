День войск связи и кибербезопасности ВСУ 8 августа: история и значение нового праздника

Воины 17-й ОВМБр им. К. Пестушка. Фото: пресс-служба Войск связи и кибербезопасности ВСУ

В субботу, 8 августа, в Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ об этом празднике издал президент Украины Владимир Зеленский 7 августа. Одновременно с введением нового праздника утратил силу указ президента от 1 февраля 2000 года, которым был установлен День войск связи.

Новини.LIVE рассказывают, почему ввели новый профессиональный праздник и какую роль выполняют эти подразделения во время войны.

Почему ввели новый праздник

Отныне профессиональный праздник охватывает не только военных связистов, но и специалистов по кибербезопасности, роль которых существенно возросла в условиях современной войны. Новый профессиональный праздник был учрежден, чтобы почтить военных, которые обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями и защищают украинское киберпространство во время полномасштабной войны. Именно от их работы зависит координация боевых операций, управление войсками и устойчивость цифровой инфраструктуры государства.

Украинские воины в лесу. Фото: пресс-служба Войск связи и кибербезопасности ВСУ

Соответствующий указ президент Зеленский издал с целью чествования мужества и героизма военнослужащих Войск связи и кибербезопасности, которые участвуют в отражении российской агрессии, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также документ призван способствовать развитию современных военных традиций.

Чем занимаются войска связи и кибербезопасности

Войска связи и кибербезопасности отвечают за защищенный обмен информацией между воинскими подразделениями, функционирование систем управления войсками, а также за противодействие кибератакам на военные и государственные информационные ресурсы. Во время полномасштабной войны они обеспечивают бесперебойную связь на фронте и защищают критически важную цифровую инфраструктуру от российских атак.

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Современная война ведется не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. Поэтому связисты и специалисты по кибербезопасности стали одними из ключевых элементов обороны государства, ведь именно они обеспечивают оперативное управление войсками и безопасность военных коммуникаций. Это позволяет украинским подразделениям быстро координировать свои действия даже в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Как писали Новини.LIVE, украинские военные испытали на Кинбурнской косе секретный наземный роботизированный комплекс, который выполнил боевую задачу. Техника помогла доставить необходимое оборудование и поддержать операцию без риска для личного состава. Разработчики отмечают, что комплекс уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях.

Также Силы обороны Украины нанесли удары по российским радиолокационным станциям и ретрансляторам беспилотников во временно оккупированном Крыму. Пораженные объекты использовались российскими войсками для обнаружения целей и координации работы дронов. Уничтожение этой инфраструктуры должно затруднить противнику ведение разведки и применение беспилотников.