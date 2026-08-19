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Главная Новости дня Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих

Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:30
Украина вернула 103 военнослужащих из российского плена
срочная

Сегодня, 19 августа, Украина возвращает домой 103 военнослужащих из российского плена. Среди освобожденных — защитники из Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Воины защищали Мариуполь, а также сражались на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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