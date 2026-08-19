Україна повернула 103 військових з російського полону

Україна повернула з російського полону 103 військових
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Дата публікації: 19 серпня 2026 13:30
Військовий після обміну з полону. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Україна сьогодні, 19 серпня, повертає додому 103 військовослужбовців із російського полону. Серед звільнених — захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Воїни обороняли Маріуполь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
Про це повідомив Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.
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