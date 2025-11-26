Украина получила место в ОЗХО на три года - Сибига

Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Украина получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия на 2026-2028 годы, получив поддержку государств-участников, несмотря на активное сопротивление России. Решение стало символическим подтверждением доверия к Украине и свидетельством международной изоляции государства-агрессора, которое в третий раз подряд не смогло получить место в руководящем органе.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X во вторник, 25 ноября.

Реклама

Читайте также:

Украина, Словакия и Словения войдут в Исполнительный совет ОЗХО

Украинская дипломатия получила важный результат в рамках Организации по запрещению химического оружия, где государства-участники поддержали избрание Украины, Словакии и Словении в Исполнительный совет на 2026-2028 годы. Решение было принято вопреки активным попыткам России сорвать голосование, однако государство-агрессор снова не получило поддержки — уже в третий раз подряд. Сибига подчеркнул, что достигнутый результат стал возможным благодаря слаженной работе украинских дипломатов вместе с международными партнерами.

Сообщение Сибиги в X. Фото: скриншот

"Сегодняшняя победа — это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, возникающие в результате российской агрессии против Украины", — отметил Сибига.

Глава украинского МИД отмечает, что новое членство в Исполнительном совете позволит эффективнее влиять на механизмы реагирования на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия. Также Украина планирует продолжать работу над укреплением международно-правовых инструментов противодействия химическим угрозам.

Напомним, что Украина активно наращивает возможности своего дальнобойного оружия, и Андрей Сибига отмечает, что именно это направление может стать ключом к сокращению продолжительности войны и укреплению безопасности.

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский сообщил: Украина вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.