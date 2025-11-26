Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина в совете Организации по запрету химоружия — почему важно

Украина в совете Организации по запрету химоружия — почему важно

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 00:20
обновлено: 00:20
Украина получила место в ОЗХО на три года - Сибига
Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Украина получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия на 2026-2028 годы, получив поддержку государств-участников, несмотря на активное сопротивление России. Решение стало символическим подтверждением доверия к Украине и свидетельством международной изоляции государства-агрессора, которое в третий раз подряд не смогло получить место в руководящем органе.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X во вторник, 25 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украина, Словакия и Словения войдут в Исполнительный совет ОЗХО

Украинская дипломатия получила важный результат в рамках Организации по запрещению химического оружия, где государства-участники поддержали избрание Украины, Словакии и Словении в Исполнительный совет на 2026-2028 годы. Решение было принято вопреки активным попыткам России сорвать голосование, однако государство-агрессор снова не получило поддержки — уже в третий раз подряд. Сибига подчеркнул, что достигнутый результат стал возможным благодаря слаженной работе украинских дипломатов вместе с международными партнерами.

Україна в раді Організації із заборони хімзброї — чому це важливо - фото 1
Сообщение Сибиги в X. Фото: скриншот

"Сегодняшняя победа — это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, возникающие в результате российской агрессии против Украины", — отметил Сибига.

Глава украинского МИД отмечает, что новое членство в Исполнительном совете позволит эффективнее влиять на механизмы реагирования на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия. Также Украина планирует продолжать работу над укреплением международно-правовых инструментов противодействия химическим угрозам.

Напомним, что Украина активно наращивает возможности своего дальнобойного оружия, и Андрей Сибига отмечает, что именно это направление может стать ключом к сокращению продолжительности войны и укреплению безопасности.

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский сообщил: Украина вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

оружие Андрей Сибига Словакия Украина химическое оружие Словения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации