Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна в раді Організації із заборони хімзброї — чому це важливо

Україна в раді Організації із заборони хімзброї — чому це важливо

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 00:20
Оновлено: 00:20
Україна здобула місце в ОЗХЗ на три роки — Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Україна здобула місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї на 2026–2028 роки, отримавши підтримку держав-учасниць попри активний опір Росії. Рішення стало символічним підтвердженням довіри до України та свідченням міжнародної ізоляції держави-агресора, яка втретє поспіль не змогла отримати місце у керівному органі.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна, Словаччина та Словенія увійдуть до Виконавчої ради ОЗХЗ

Українська дипломатія отримала важливий результат у межах Організації із заборони хімічної зброї, де держави-учасниці підтримали обрання України, Словаччини та Словенії до Виконавчої ради на 2026–2028 роки. Рішення ухвалили всупереч активним спробам Росії зірвати голосування, однак держава-агресор знову не здобула підтримки — вже втретє поспіль. Сибіга підкреслив, що досягнутий результат став можливим завдяки злагодженій роботі українських дипломатів разом із міжнародними партнерами.

Україна в раді Організації із заборони хімзброї — чому це важливо - фото 1
Допис Сибіги у X. Фото: скриншот

"Сьогоднішня перемога — це не лише честь, а й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії проти України", — зазначив Сибіга.

Очільник українського МЗС наголошує, що нове членство у Виконавчій раді дозволить ефективніше впливати на механізми реагування на порушення Конвенції про заборону хімічної зброї. Також Україна планує продовжувати роботу над зміцненням міжнародно-правових інструментів протидії хімічним загрозам. 

Нагадаємо, що Україна активно нарощує можливості своєї далекобійної зброї, і Андрій Сибіга наголошує, що саме цей напрям може стати ключем до скорочення тривалості війни та зміцнення безпеки.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив: Україна увійшла до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки.

зброя Андрій Сибіга Словаччина Україна хімічна зброя Словенія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації