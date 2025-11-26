Україна здобула місце в ОЗХЗ на три роки — Сибіга

Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Україна здобула місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї на 2026–2028 роки, отримавши підтримку держав-учасниць попри активний опір Росії. Рішення стало символічним підтвердженням довіри до України та свідченням міжнародної ізоляції держави-агресора, яка втретє поспіль не змогла отримати місце у керівному органі.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у X у вівторок, 25 листопада.

Україна, Словаччина та Словенія увійдуть до Виконавчої ради ОЗХЗ

Українська дипломатія отримала важливий результат у межах Організації із заборони хімічної зброї, де держави-учасниці підтримали обрання України, Словаччини та Словенії до Виконавчої ради на 2026–2028 роки. Рішення ухвалили всупереч активним спробам Росії зірвати голосування, однак держава-агресор знову не здобула підтримки — вже втретє поспіль. Сибіга підкреслив, що досягнутий результат став можливим завдяки злагодженій роботі українських дипломатів разом із міжнародними партнерами.

Допис Сибіги у X. Фото: скриншот

"Сьогоднішня перемога — це не лише честь, а й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії проти України", — зазначив Сибіга.

Очільник українського МЗС наголошує, що нове членство у Виконавчій раді дозволить ефективніше впливати на механізми реагування на порушення Конвенції про заборону хімічної зброї. Також Україна планує продовжувати роботу над зміцненням міжнародно-правових інструментів протидії хімічним загрозам.

Нагадаємо, що Україна активно нарощує можливості своєї далекобійної зброї, і Андрій Сибіга наголошує, що саме цей напрям може стати ключем до скорочення тривалості війни та зміцнення безпеки.

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив: Україна увійшла до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки.