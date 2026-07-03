Украина ускорила рассмотрение заявок на экспорт вооружений в рамках Drone Deal

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: rnbo.gov.ua

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина ввела процедуру Fast Track для экспорта вооружения в рамках Drone Deal. Это решение сократит срок рассмотрения экспортных заявок с 90 до 30 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт СНБО.

Что сказал Умеров о Fast Track для экспорта украинского вооружения

"Представили представителям украинского ОПК, как будет работать Drone Deal с новым постановлением по fast track экспорта украинского оружия", — говорится в сообщении.

По словам Умерова, на данный момент уже подписано 6 соглашений. В то же время еще более 20 стран работают над присоединением к этой модели.

Он рассказал, что каждое соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает экспорт производства и технологий, а также развитие оборонной кооперации.

Как отметил секретарь СНБО, Drone Deal объединяет четыре ключевых направления:

экспертную помощь в сфере безопасности (речь идет о консультациях и аналитике украинских военных в странах-партнерах);

экспорт проверенных в боевых действиях решений;

локализация производства на территории партнеров в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine;

и спецпроекты в таких сферах, как киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры, спутниковые проекты и не только.

"Чтобы все работало быстро и просто, мы приняли постановление Fast Track для Drone Deal. Срок рассмотрения экспортных заявок сокращается с 90 до 30 дней для товаров, не входящих в перечень критической продукции", — говорится в сообщении.

Подводя итог, Умеров добавил, что оборонные технологии должны не только способствовать укреплению украинской армии, но и становиться основой новой архитектуры безопасности совместно с международными партнерами Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 июля глава Кабмина Юлия Свириденко заявила, что Украина запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий. Она подчеркнула, что каждый контракт должен способствовать укреплению оборонного производства в Украине и увеличению количества собственного оружия для армии.

Также мы писали, что, по словам еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, украинский оборонно-промышленный комплекс является одним из самых сильных и инновационных в мире.