Украина разрабатывает космические системы для противодействия ракетам Орешник
Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время Украина работает над созданием космических технологий и систем связи, чтобы уменьшить зависимость от американского Starlink. Также ведется разработка средств перехвата баллистических объектов в космосе.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
Украина испытывает системы перехвата целей в космосе
Вениславский сообщил, что украинские специалисты уже провели три испытания систем, которые должны перехватывать цели в ближнем космосе, речь идет о баллистических ракетах "Орешник". В настоящее время ведется работа над их дальнейшим производством и использованием.
"Это приоритет... Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить их в производство", — сказал он.
По его словам, главный вызов для реализации подобных проектов — это финансирование. Ведь из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, Украина тратит большую часть своего бюджета на обороноспособность государства.
Украина создает собственную спутниковую группировку
Украинские специалисты работают над разработкой собственных спутников, это необходимо стране для того, чтобы не зависеть от иностранных партнеров в сфере космических технологий и коммуникаций. Украина совместно с датской компанией GomSpace сообщила об успешных испытаниях спутника Obria Nano, который был выведен на орбиту.
Сообщается, что этот аппарат является первым тестовым вариантом спутника в украинской коммуникационной сети. Вениславский утверждает, что этот проект в будущем может объединить в себе около 245 спутников.
Новини.LIVE сообщали, что РФ потеряла свой спутник "Рассвет", аппарат сошел с орбиты. Сообщается, что это не первый спутник российской группировки, который был потерян именно после запуска.
Мы писали, что украинская и турецкая стороны обсудили сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий. Обе страны оценили возможность совместного развития, однако задача не из простых.