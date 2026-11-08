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Главная Новости дня Украина разрабатывает космические системы для противодействия ракетам Орешник

Украина разрабатывает космические системы для противодействия ракетам Орешник

Ua ru
8 ноября 2026 20:05
Украинские специалисты разрабатывают космические системы для противодействия «Орешникам» российские СМИ
Балистическая ракета "Орешник". Фото: российские СМИ

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский сообщил, что в настоящее время Украина работает над созданием космических технологий и систем связи, чтобы уменьшить зависимость от американского Starlink. Также ведется разработка средств перехвата баллистических объектов в космосе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Украина испытывает системы перехвата целей в космосе

Вениславский сообщил, что украинские специалисты уже провели три испытания систем, которые должны перехватывать цели в ближнем космосе, речь идет о баллистических ракетах "Орешник". В настоящее время ведется работа над их дальнейшим производством и использованием.

"Это приоритет... Мы уже продемонстрировали запуски экзоатмосферных систем и работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы запустить их в производство", — сказал он.

По его словам, главный вызов для реализации подобных проектов — это финансирование. Ведь из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, Украина тратит большую часть своего бюджета на обороноспособность государства.

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Украина создает собственную спутниковую группировку

Украинские специалисты работают над разработкой собственных спутников, это необходимо стране для того, чтобы не зависеть от иностранных партнеров в сфере космических технологий и коммуникаций. Украина совместно с датской компанией GomSpace сообщила об успешных испытаниях спутника Obria Nano, который был выведен на орбиту.

Сообщается, что этот аппарат является первым тестовым вариантом спутника в украинской коммуникационной сети. Вениславский утверждает, что этот проект в будущем может объединить в себе около 245 спутников.

Новини.LIVE сообщали, что РФ потеряла свой спутник "Рассвет", аппарат сошел с орбиты. Сообщается, что это не первый спутник российской группировки, который был потерян именно после запуска.

Мы писали, что украинская и турецкая стороны обсудили сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий. Обе страны оценили возможность совместного развития, однако задача не из простых.

космос спутник Украина технологии Орешник баллистические ракеты
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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