Балістична ракета "Орешник". Фото: росЗМІ

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що наразі Україна працює над створенням космічних технологій і систем зв'язку, щоб зменшити залежність від американського Starlink. Також розвиваються засоби перехоплення балістики у космосі.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на The Guardian.

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Україна випробовує системи перехоплення цілей у космосі

Веніславський повідомив, що українські фахівці вже провели три випробування систем, які повинні перехоплювати цілі в ближньому космосі, йдеться про балістичні ракети "Орєшнік". Наразі триває робота над їх подальшого виробництва та використання.

"Це пріоритет... Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво", — сказав він.

За його словами, головний виклик для реалізації подібних проєктів — це фінансування. Адже через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, Україна витрачає велику частину свого бюджету на обороноздатність держави.

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Україна створює власне супутникове угруповання

Українські фахівці працюють над розробкою власних супутників, це необхідно країні для того, щоб не залежати від іноземних партнерів у сфері космічних технологій та комунікацій. Україна разом із данською компанією GomSpace повідомила про успішне випробовування супутника Obria Nano, його вивели на орбіту.

Повідомляється, що цей апарат є першим тестовим варіантом супутника в українській комунікаційній мережі. Веніславський стверджує, що цей проєкт в майбутньому може об'єднати в собі близько 245 супутників.

Новини.LIVE інформували, що РФ втратила свій супутник "Рассвет", апарат зійшов з орбіти. Повідомляється, що це не перший супутник російського угруповання, який було втрачено саме після запуску.

Ми писали, що українська та турецька сторони обговорили співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій. Обидві країни оцінили можливість спільного розвитку водночас завдання не є простим.