Україна розробляє космічні системи для протидії ракетам Орешник
Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що наразі Україна працює над створенням космічних технологій і систем зв'язку, щоб зменшити залежність від американського Starlink. Також розвиваються засоби перехоплення балістики у космосі.
Про це пише Новини.LIVE посилаючись на The Guardian.
Україна випробовує системи перехоплення цілей у космосі
Веніславський повідомив, що українські фахівці вже провели три випробування систем, які повинні перехоплювати цілі в ближньому космосі, йдеться про балістичні ракети "Орєшнік". Наразі триває робота над їх подальшого виробництва та використання.
"Це пріоритет... Ми вже продемонстрували запуски екзоатмосферних систем і працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо ми запустити це у виробництво", — сказав він.
За його словами, головний виклик для реалізації подібних проєктів — це фінансування. Адже через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, Україна витрачає велику частину свого бюджету на обороноздатність держави.
Україна створює власне супутникове угруповання
Українські фахівці працюють над розробкою власних супутників, це необхідно країні для того, щоб не залежати від іноземних партнерів у сфері космічних технологій та комунікацій. Україна разом із данською компанією GomSpace повідомила про успішне випробовування супутника Obria Nano, його вивели на орбіту.
Повідомляється, що цей апарат є першим тестовим варіантом супутника в українській комунікаційній мережі. Веніславський стверджує, що цей проєкт в майбутньому може об'єднати в собі близько 245 супутників.
Новини.LIVE інформували, що РФ втратила свій супутник "Рассвет", апарат зійшов з орбіти. Повідомляється, що це не перший супутник російського угруповання, який було втрачено саме після запуску.
Ми писали, що українська та турецька сторони обговорили співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій. Обидві країни оцінили можливість спільного розвитку водночас завдання не є простим.