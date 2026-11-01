Спутниковые антенны. Иллюстративное фото: Reuters

Россия потеряла еще один спутник своей системы спутникового интернета "Рассвет". Аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы Земли 30 октября, пробыв в космосе более трех месяцев. Это уже второй серийный спутник российской группировки, который страна потеряла после запуска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Defense Express.

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Россия потеряла еще один спутник "Рассвет"

Речь идет об аппарате "Рассвет-3" №17, который был запущен 19 июля 2026 года с космодрома Плесецк в составе второй партии спутников. По оценке Defense Express, вероятно, он не смог активировать собственную двигательную установку для коррекции орбиты.

Из-за сопротивления остаточной атмосферы спутник постепенно терял высоту. В итоге 30 октября он сошел с орбиты и сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы Земли.

Это уже второй серийный аппарат российской группировки "Рассвет", который Москва потеряла после запуска. Первый спутник — "Рассвет-3" № 4 — сошел с орбиты 6 июня. Его запустили 23 марта в составе первой партии.

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Проблемы с орбитой возникали и у другого аппарата этой системы — "Рассвет-3" № 23. Ранее он также начал терять высоту и опустился примерно до 220 км. Однако в конце октября спутник возобновил маневры по повышению орбиты.

По данным мониторингового проекта Latitudinal, 29 октября аппарат находился на высоте около 296 км и продолжал набирать высоту.

Что известно о российском аналоге Starlink

"Рассвет" — это российская система низкоорбитального спутникового интернета, которую разрабатывает компания "Бюро 1440". Россия позиционирует её как альтернативу американской сети Starlink.

Систему планируют использовать для обеспечения связи, в частности в военных целях — для управления беспилотниками.

В 2026 году Россия осуществила два запуска серийных спутников этой системы. 23 марта и 19 июля на орбиту вывели по 16 аппаратов. Таким образом, всего за эти два запуска в космос отправили 32 спутника.

Ранее российские власти заявляли о планах создать орбитальную группировку из 350 спутников с перспективой увеличения их количества до 900. Начало коммерческой эксплуатации системы анонсировали на 2027 год.

Новини.LIVE сообщали, что Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что Россия может привлечь Китай к производству и запуску спутников для развертывания военной связи. По его словам, Москва может представить эту инициативу как гражданский проект по обеспечению интернетом Якутии и других отдаленных регионов. В то же время созданную сеть РФ потенциально сможет использовать для военных нужд.

Новини.LIVE писали, что, по данным итальянского издания Il Giornale, Россия использует китайские спутниковые снимки для наблюдения за Украиной и поддержки военной разведки. В частности, речь идет об оптической группировке Jilin-1 и радиолокационном спутнике Chaohu-1, данные которого могут продаваться на российском рынке под другим названием. Такие технологии позволяют отслеживать военные объекты и перемещения техники даже ночью и в облачную погоду.