Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия может обратиться к Китаю за помощью в производстве и запуске спутников для ведения войны. По его словам, это может быть сделано под видом интернета для Якутии и будет представлено как якобы чисто гражданский объект.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что сказал Флеш о возможности развертывания спутниковой связи для РФ

Сергей Флеш пояснил, что Москва может обосновать свой заказ необходимостью обеспечить интернетом Якутию и другие отдаленные регионы. Однако параллельно эта развернутая сеть могла бы использоваться для военных задач.

"Китай может помочь России банально запустить спутники в космос. Сейчас Китай занимает второе место в мире по количеству запусков спутников", — сказал советник президента.

Он подчеркнул, что у России есть собственные космодромы и возможности для запусков, а привлечение другого государства может дополнительно ускорить развертывание системы — путем оказания помощи в выводе на орбиту или сборке спутников. О подтвержденной договоренности Москвы с Пекином Бескрестнов не сообщил, он отметил, что речь идет о возможном сценарии.

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Также Флеш отметил, что при обычном запуске россияне могут вывести на орбиту около 20 спутников, а с помощью тяжелой ракеты-носителя — 100. Для этого у противника есть "Ангара". По словам Бескрестнова, запускать её россияне могут раз в полгода или год.

Как сообщали "Новини.LIVE", Сергей Бескрестнов заявил, что россияне прикрывают объекты в оккупированном Крыму средствами РЭБ, которые мешают работе Starlink. Кроме того, подобные системы появляются на фронте.

Также Флеш предупредил, что Россия уже применяет дроны с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно находить и атаковать цели.