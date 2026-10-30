Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Флеш: Китай может помочь РФ развернуть спутниковую связь для войны

Флеш: Китай может помочь РФ развернуть спутниковую связь для войны

Ua ru
30 октября 2026 01:21
Флеш заявил, что Китай может помочь России развернуть спутниковую связь для ведения войны facebook.com/Serhii.Flash
Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия может обратиться к Китаю за помощью в производстве и запуске спутников для ведения войны. По его словам, это может быть сделано под видом интернета для Якутии и будет представлено как якобы чисто гражданский объект.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Что сказал Флеш о возможности развертывания спутниковой связи для РФ

Сергей Флеш пояснил, что Москва может обосновать свой заказ необходимостью обеспечить интернетом Якутию и другие отдаленные регионы. Однако параллельно эта развернутая сеть могла бы использоваться для военных задач.

"Китай может помочь России банально запустить спутники в космос. Сейчас Китай занимает второе место в мире по количеству запусков спутников", — сказал советник президента.

Он подчеркнул, что у России есть собственные космодромы и возможности для запусков, а привлечение другого государства может дополнительно ускорить развертывание системы — путем оказания помощи в выводе на орбиту или сборке спутников. О подтвержденной договоренности Москвы с Пекином Бескрестнов не сообщил, он отметил, что речь идет о возможном сценарии.

Читайте также:

Также Флеш отметил, что при обычном запуске россияне могут вывести на орбиту около 20 спутников, а с помощью тяжелой ракеты-носителя — 100. Для этого у противника есть "Ангара". По словам Бескрестнова, запускать её россияне могут раз в полгода или год.

Как сообщали "Новини.LIVE", Сергей Бескрестнов заявил, что россияне прикрывают объекты в оккупированном Крыму средствами РЭБ, которые мешают работе Starlink. Кроме того, подобные системы появляются на фронте.

Также Флеш предупредил, что Россия уже применяет дроны с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно находить и атаковать цели.

война Китай спутник Россия спутниковая связь
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации