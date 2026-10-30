Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія може звернутися до Китаю по допомогу у виробництві та запуску супутників для війни. За його словами, це може бути зроблено під виглядом інтернету для Якутії і буде представлено як нібито суто цивільний об'єкт.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що сказав Флеш про можливість розгортання супутникового зв'язку для РФ

Сергій Флеш пояснив, що Москва може пояснити своє замовлення необхідністю забезпечити інтернетом Якутію та інші віддалені регіони. Проте паралельно ця розгорнута мережа могла б використовуватися для військових завдань.

"Китай може допомогти Росії банально запустити супутники в космос. Зараз Китай на другому місці у світі за кількістю запусків супутників", — сказав радник президента.

Він наголосив, що Росія має власні космодроми та можливості запусків, а залучення іншої держави може додатково прискорити розгортання системи — допомогою з виведенням чи складанням супутників. Про підтверджену домовленість Москви з Пекіна Бескрестнов не повідомив, він зазначив, що йдеться про можливий сценарій.

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Також Флеш зазначив, що під час звичайного запуску росіяни можуть вивести на орбіту близько 20 супутників, а з важкою ракетою-носієм — 100. Для цього у ворога є "Ангара". За словами Бескрестнова, запускати її росіяни можуть раз на пів року чи рік.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Бескрестнов заявив, що росіяни прикривають об'єкти а окупованому Криму засобами РЕБ, які вливають на роботу Starlink. Окрім того, подібні системи з'являються на фронті.

Також Флеш попередив, Росія вже застосовує дрони зі штучним інтелектом, які можуть самостійно знаходити та атакувати цілі.