Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Россия использует китайские спутниковые снимки для наблюдения за Украиной и поддержки военной разведки. Данные поступают через частные компании, которые иногда продают снимки под другими названиями, что затрудняет установление их происхождения. Радиолокационные спутники позволяют наблюдать за территорией даже ночью и в облачную погоду.

Об этом сообщает итальянское издание Il Giornale со ссылкой на журналистские расследования, информирует Новини.LIVE.

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Какие китайские спутники использует Россия

По данным издания Il Giornale, более 80% спутниковых снимков с разрешением менее одного метра, которые продавались на коммерческом рынке России в 2025 году, происходили из китайской оптической спутниковой группировки Jilin-1 ("Цзилинь-1").

Такие изображения могут помогать выявлять военные объекты, отслеживать перемещение техники и оценивать последствия ударов. В то же время нельзя автоматически связывать каждый полученный снимок с конкретной российской атакой.

Отдельный пример — китайский радиолокационный спутник Chaohu-1, разработанный компанией Spacety. По информации Il Giornale, на российском рынке его данные могут продаваться под названием Elsat-1 через компании L5 и SCANEX. Они способны передавать снимки заказчикам в течение нескольких часов.

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В режиме детального наблюдения спутник обеспечивает разрешение до одного метра, а в режиме ScanSAR может охватывать полосу территории шириной до 170 километров.

Chaohu-1 использует технологию радиолокационного наблюдения с синтезированной апертурой (SAR). Она позволяет получать изображения ночью и при плотной облачности, что важно для разведки в неблагоприятных погодных условиях.

Как отмечает издание, установить возможную связь между "Чаоху-1" и названием "Elsat-1" удалось благодаря сопоставлению технических характеристик, орбитальных данных и документации компаний.

Какие еще российские компании продают китайские спутниковые данные

На российском рынке работают и другие компании, использующие данные китайских космических аппаратов.

В частности, группа "Новый Космос" продает радиолокационные снимки, полученные с китайских спутников. Оборонный подрядчик "Стилсофт" использует китайские оптические платформы под названием "Стилсат-1".

Еще одна российская компания — "Новый Старт" — объявила о планах создать собственную группировку разведывательных спутников. При этом на первых порах она намерена использовать китайские радиолокационные антенны.

Коммерческие спутниковые снимки могут помогать российским военным определять расположение объектов, отслеживать перемещения и оценивать повреждения после ударов. Использование китайских технологий также позволяет России частично компенсировать ограниченные возможности собственной космической группировки.

США вводили санкции из-за поставки спутниковых снимков России

Использование китайских космических технологий для поддержки российских военных операций привлекало внимание США еще до обнародования нынешнего расследования.

В январе 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Spacety China и российской Terra Tech. Вашингтон заявлял, что Spacety China поставляла Terra Tech радиолокационные спутниковые снимки украинской территории, которые использовались для поддержки боевых операций группировки "Вагнер".

В то же время Москва и Пекин отрицают прямое сотрудничество, направленное на ведение военной разведки на территории Украины.

Как отмечает Il Giornale, коммерческие космические технологии могут использоваться для военных нужд даже без формального военного союза между государствами. Для России это возможность частично компенсировать ограниченные возможности собственных спутниковых систем, а для Китая — усилить свое технологическое влияние на Москву.

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