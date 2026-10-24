Зеленский верит в способность Китая положить конец войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай обладает достаточным влиянием на Российскую Федерацию (РФ), чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Зеленского прекратить войну против Украины. Для России Китай является важным торговым партнером.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, передает Новини.LIVE.

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Влияние Китая на РФ

По мнению президента Украины, Китай — реальный рынок сбыта для РФ.

"Товарооборот между Россией и Китаем, кажется, самый большой, поэтому, конечно, Китай имеет влияние и может заставить Путина прекратить эту войну",— сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что не знает, какие вопросы будут обсуждать представители Китая, США и России, если состоится их трехсторонняя встреча. В то же время он подчеркнул, что никаких решений касательно Украины без присутствия украинской стороны принять не могут: "Надеюсь, никто не будет делить Украину. Для нас это непросто. Нам нужны друзья, а не российские друзья".

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По словам главы государства, Украина всегда выступала за то, чтобы переговоры с РФ проходили при посредничестве США и поддержке европейских стран.

"Если Китай действительно хочет помочь, он может это сделать, но я не знаю повестку дня их встречи", — подытожил Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский готов к мирному соглашению. По словам главы государства, на данный момент РФ захватила 19,3% Украины. Отказываться от временно оккупированных территорий Киев не планирует.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины считает роль США решающей в завершении войны. По его мнению, сначала нужно остановить горячую фазу конфликта. Когда это удастся, следующим этапом станет обсуждение гарантий безопасности и других условий мира.