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Головна Новини дня Китай може змусити Путіна припинити війну: думка Зеленського

Китай може змусити Путіна припинити війну: думка Зеленського

Ua ru
24 жовтня 2026 08:59
Зеленський вірить у спроможність Китаю завершити війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай має достатній вплив на Російську Федерацію (РФ), щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Зеленського припинити війну проти України. Для Росії Китає є важливим торговельним партнером.

Про це голова держави заявив під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, передає Новини.LIVE.

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Вплив Китаю на РФ

На думку президента України, Китай — реальний ринок збуту для РФ

"Товарообіг між Росією та Китаєм, здається, є найбільшим, тож, звичайно, Китай має вплив і може змусити Путіна припинити цю війну", — сказав Зеленський.

Український лідер заявив, що не знає, які питання обговорюватимуть представники Китаю, США та Росії, якщо відбудеться їхня тристороння зустріч. Водночас він наголосив, що жодних рішень щодо України без присутності української сторони ухвалити не можуть: "Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну. Для нас це непросто. Нам потрібні друзі, а не російські друзі".

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За словами голови держави, Україна завжди виступала за те, що переговори із РФ відбувалися за посередництвом США і підтримки європейських країн. 

"Якщо Китай справді хоче допомогти, він може це зробити, але я не знаю порядку денного їхньої зустрічі", — підсумував Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський готовий до мирної угоди. За словами голови держави, наразі РФ захопила 19,3% України. Відмовлятися від тимчасово окупованих територій Київ не планує. 

Також Новини.LIVE писав, що президент України вважає роль США вирішальною в завершенні війни. На його думку, спочатку потрібно зупинити гарячу фазу конфлікту. Коли це вдасться, наступним етапом стане обговорення гарантій безпеки та інших умов миру.

Володимир Зеленський Китай війна в Україні Росія Збірна США з хокею
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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