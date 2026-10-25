Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Росія використовує китайські супутникові знімки для спостереження за Україною та підтримки військової розвідки. Дані надходять через приватні компанії, які іноді продають зображення під іншими назвами, що ускладнює встановлення їхнього походження. Радіолокаційні супутники дають змогу спостерігати за територією навіть уночі та за хмарної погоди.

Про це повідомляє італійське видання Il Giornale, посилаючись на журналістські розслідування, інформує Новини.LIVE.

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Які китайські супутники використовує Росія

За даними видання Il Giornale, понад 80% супутникових знімків із роздільною здатністю менш як один метр, які продавалися на комерційному ринку Росії у 2025 році, походили з китайського оптичного супутникового угруповання Jilin-1 ("Цзілінь-1").

Такі зображення можуть допомагати виявляти військові об’єкти, відстежувати переміщення техніки та оцінювати наслідки ударів. Водночас не можна автоматично пов’язувати кожен отриманий знімок із конкретною російською атакою.

Окремий приклад — китайський радіолокаційний супутник Chaohu-1, розроблений компанією Spacety. За інформацією Il Giornale, на російському ринку його дані можуть продавати під назвою Elsat-1 через компанії L5 та SCANEX. Вони здатні передавати знімки замовникам протягом кількох годин.

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У режимі детального спостереження супутник забезпечує роздільну здатність до одного метра, а в режимі ScanSAR може охоплювати смугу території завширшки до 170 кілометрів.

Chaohu-1 використовує технологію радіолокаційного спостереження із синтезованою апертурою (SAR). Вона дає змогу отримувати зображення вночі та за щільної хмарності, що важливо для розвідки за несприятливих погодних умов.

Як зазначає видання, встановити можливий зв’язок між Chaohu-1 та назвою Elsat-1 вдалося завдяки зіставленню технічних характеристик, орбітальних даних і документації компаній.

Які ще російські компанії продають китайські супутникові дані

На російському ринку працюють й інші компанії, які використовують дані китайських космічних апаратів.

Зокрема, група "Новий Космос" продає радіолокаційні знімки, отримані з китайських супутників. Оборонний підрядник "Стілсофт" використовує китайські оптичні платформи під назвою "Стілсат-1".

Ще одна російська компанія — "Новий Старт" — оголосила про плани створити власне угруповання розвідувальних супутників. Водночас спочатку вона має намір використовувати китайські радіолокаційні антени.

Комерційні супутникові знімки можуть допомагати російським військовим визначати розташування об’єктів, відстежувати переміщення та оцінювати пошкодження після ударів. Використання китайських технологій також дає Росії змогу частково компенсувати обмежені можливості власного космічного угруповання.

США запроваджували санкції через постачання супутникових знімків Росії

Використання китайських космічних технологій для підтримки російських військових операцій привертало увагу США ще до оприлюднення нинішнього розслідування.

У січні 2023 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти китайської компанії Spacety China та російської Terra Tech. Вашингтон заявляв, що Spacety China постачала Terra Tech радіолокаційні супутникові знімки української території, які використовувалися для підтримки бойових операцій угруповання "Вагнер".

Водночас Москва та Пекін заперечують пряму співпрацю, спрямовану на ведення військової розвідки на території України.

Як зазначає Il Giornale, комерційні космічні технології можуть використовуватися для військових потреб навіть без формального військового союзу між державами. Для Росії це можливість частково компенсувати обмежені можливості власних супутникових систем, а для Китаю — посилити свій технологічний вплив на Москву.

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